José Yactayo: "Corté su cuerpo", confesó el joven acusado del crimen

Wilfredo Zamora Carrión, estudiante universitario de tan solo 26 años, fue detenido la noche del viernes 07 en su casa por ser uno de los principales sospechosos del asesinato del periodista José Yactayo.

Si bien no ha confesado ser el autor del crimen, en la División de Investigación de Homicidios, el joven lanzó una confesión espeluznante: “Estábamos tomando licor y también droga cuando de pronto le faltó la respiración, no se movía. Me asusté y corté su cuerpo”, dijo el presunto asesino, según publicó Perú 21.

La policía también encontró el vehículo plateado, marca Volkswagen, de placa D4H-172, en donde habría sido trasladado el cuerpo descuartizado de José Yactayo en una maleta hasta una zona de cultivo en Huara, donde procedieron a quemarlo.

segundo detenido

La Policía Nacional capturó la madrugada del sábado 08 a Rodolfo Zurita Manyari, sindicado como el segundo implicado en el asesinato del periodista José Yactayo. Se trata de un abogado que conocía al hombre de prensa. Un tercer implicado habría viajado a Panamá.