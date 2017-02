Independencia: policía que abatió a autor de balacera recibe amenazas

Abatir a un hombre desquiciado que mató a 4 personas en el centro comercial Royal Plaza de Independencia significó para el suboficial de la Policía Nacional, Lorenzo Machaca, una hazaña que hizo que extreme sus medidas de seguridad, pues reveló que recibe innumerables amenazas de muerte por las redes sociales.

En entrevista con Canal N, el subofical Lorenzo Machaca, quien abatió a tiros a Eduardo Glicerio Romero Naupay, contó que tras ser identificado y reconocido no ha dejado de recibir felicitaciones pero también amenazas de muerte. Por eso, cuenta con protección durante las 24 horas.

“Me han mandado felicitaciones y también amenazas. Me dicen que me cuide, que me van a matar. Por eso siguiendo las instrucciones de mi comando, trato de cuidarme. No salgo a las calles, evito toda exposición”, dijo.

Luego de contar cómo fue su intervención y el momento en que se encontró cara a cara con el asesino de Independencia, el efectivo lamentó que muchas personas no colaboren con la autoridad y por el contrario, perjudiquen su labor.

“Quiero llamar la atención de un detalle. Ese día muchos ciudadanos obstruyeron el trabajo policial… Lejos de cubrirse o apoyar el trabajo policial, ellos se paraban a pocos metros, filmaban, trataban de acercarse a la escena. Eso perjudica nuestra labor y puede significar un peligro”, dijo, agregando que la seguridad es trabajo de todos, no solo de la Policía.

