Huelga de maestros: padres denuncian que profesores firman asistencia pero no dictan clases

Padres de familia del colegio emblemático Bartolomé Herrera, del distrito de San Miguel, denunciaron hoy que docentes que acatan la huelga indefinida están firmando su asistencia pese a que no dictan clases a los estudiantes.

Jorge Montoya, presidente de la Asociación de Padres de Familia (Apafa) de dicho plantel, señaló que el 50 por ciento de los profesores no acude al colegio por la huelga de profesores y, sin embargo, añadió, se ha podido observar a varios de ellos firmar su asistencia.

“Hay días que vienen y firman y otros días que no vienen, parece que es una estrategia para que no los despidan”, subrayó el padre de familia que dijo que desde hace dos semanas los alumnos no reciben ninguna clase.

Montoya dijo en TV Perú que están cansados de la “pasividad” de la dirección del colegio y dijo que el pedido de los padres es que se contrate profesores de reemplazo desde la próxima semana.

“Queremos que la directora cumpla con lo que dijo la ministra, es decir, que los profesores vuelvan a las aulas y si no quieren volver, que los reemplacen”.

Dijo que incluso algunos profesores ya están cansados de la huelga y quieren trabajar, pero la dirigencia se opone a ello. (Fuente: Andina)

