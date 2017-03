Gastelumendi se defiende en Facebook ante acusaciones de Butters

Ante las acusaciones de Phillip Butters, el periodista René Gastelumendi, quien tuvo una fuerte discusión con el conductor de radio durante la marcha “Con mis hijos no te metas”, se pronunció a través de su cuenta en la red social Facebook.

“Los vividos fueron momentos muy escandalosos, de los cuales espero ya no hablar más porque, a fin de cuentas, se trató de algo accesorio. Hay un tema mucho más importante de fondo: lograr que las minorías tengan los mismos derechos que el resto de la sociedad. No podemos dejar que la segregación de nuestros hermanos diferentes, disfrazada de opinión, y camuflada en la libertad de expresión, se imponga y socave aún más nuestra democracia. Hay que seguir debatiendo, luchando por lo que creemos. Siempre con argumentos, no con insultos, siempre escuchando al otro, no subestimándolo”, escribió el hombre de prensa.

Acerca de las afirmaciones de Butters, quien dijo que Gastelumendi había recibido dinero de Odebrecht a través de dos premios nacionales, el periodista señaló que el primero de esos premios, “el recibido por IPYS, no tiene nada que ver con la cuestionada empresa brasileña, puesto que en el 2014 esta dejó de auspiciar el concurso y el premio lo recibimos, mis compañeros y yo, el 2016”.

Con respecto al segundo premio, el de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), afirmó que sí es cierto que entre las cinco empresas auspiciadoras de la ceremonia estaba Odebrecht. “Sin embargo, apenas empezaron los cuestionamientos, mandé una carta indagatoria con la intención de devolver el dinero si es que Odebrecht tenía algo que ver con su financiamiento, así sea con un solo sol. (…) Como respuesta a mi carta, la CCL me respondió, claramente, que el dinero del premio no tuvo nada que ver con los brasileños y que provenía de sus propios recursos”, detalló.

“El principal activo de un periodista es la credibilidad. Las verdades se demuestran, no se imponen regando mentiras por las redes y los medios sin ningún tipo de contraste. Repito, las verdades se demuestran, no se imponen”, finalizó el reportero.

