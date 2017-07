Fiestas Patrias: El Metropolitano solo brindará servicios regulares

El Metropolitano solo brindará hoy y mañana los servicios regulares A, B y C desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas, ya que sus servicios expresos serán suspendidos con motivo de las Fiestas Patrias, informó Protransporte.

Los buses alimentadores operarán con normalidad ambas fechas, con excepción del servicio especial Gamarra.

Protransporte recordó que El Metropolitano cuenta con la presencia permanente de 400 agentes de seguridad y más de 150 orientadores debidamente capacitados para guiar a los usuarios y hacer respetar las normas internas de seguridad, entre ellas: no abordar los buses bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de alguna droga, no ingresar bultos grandes y no ingerir comida o bebida en los buses.

Cualquier acto contra el pudor o actitud agresiva entre los usuarios o hacia los trabajadores del Metropolitano será denunciado y los involucrados puestos a disposición de la Policía Nacional.

De igual forma, se reitera a los usuarios la recomendación de cargar la tarjeta en máquinas o taquillas con la debida anticipación, para ganar tiempo y no esperar el último momento.

Protransporte exhorta a los usuarios a tomar las precauciones necesarias a fin de evitar contratiempos en sus viajes durante los días de celebración por el aniversario patrio.

Fuente: Agencia Andina

