Félix Moreno: "No recibí un solo sol ni dólar de empresa Odebrecht"

El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, reiteró esta tarde que no recibió ni un solo sol o dólar de la empresa brasileña Odebrecht, durante la audiencia en la que se evalúa el pedido fiscal de prisión preventiva por 18 meses en su contra, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña.

“No recibí un solo sol ni dólar de la empresa brasileña”, señaló Félix Moreno, quien afirmó que nunca se correrá de la justicia y acudirá a todas las diligencias a las que sea requerido.

“De repente he cometido errores administrativos, pero no hemos robado (…) Estoy presente hoy es por que quiero demostrar que no voy a correrme (…) Colaboraré en todo aspecto”, añadió el gobernador regional del Callao.

Félix Moreno también rechazó haber realizado amenazas y señaló que siempre ha vivido en el Callao y no en La Molina, donde tiene una casa. “Ese es el arraigo que quisiera subrayar”, dijo al referir que en el Callao lo conocen y por eso siempre ganó en elecciones con alto porcentaje.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva por 18 meses contra Félix Moreno, luego de formalizar una investigación preparatoria por la comisión de tráfico de influencias y lavado de activos en agravio del Estado.

Se le atribuye haber pedido un pago de 2.4 millones de dólares para favorecer a la brasileña Odebrecht en la concesión de las obras de la Costa Verde, en el tramo del Callao.

Fuente: Andina