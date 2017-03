PUCP: protestan por aumento del menú y así reaccionan en Facebook

Un grupo de alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) protestó por el eventual aumento del menú básico y en Facebook se generaron todo tipo de comentarios.

Sin duda se trata de una protesta justa y los estudiantes, que han creado la página de Facebook #NiUnSolMás-PUCP, han anunciado que el 15 de marzo realizarán otra manifestación en su casa de estudios.

En el video se aprecia a un grupo de alumnos que protesta no solo por el alza del menú, sino también contra el alza de boletas y piden la salida del rectorado.

“Menú universitario, derecho prioritario”, “deja de lucrar con nuestra comida” o “si el rectorado no me respeta no pago mi boleta”, son algunas de las arengas que se escuchan en el video publicado en Facebook.