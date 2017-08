Joven denuncia brutal agresión durante partido de fulbito en Perú

Un joven denunció que recibió una brutal patada de parte de un sujeto cuando ambos jugaban fulbito en una cancha del distrito de Surquillo. La agresión quedó registrada en un video en Facebook.

Se trata de Tony Allemant Leveroni, quien denunció en la comisaría de Surquillo a César Eduardo Chávez Bazán. En el video en Facebook se observa al sujeto lanzándola la patada contra la víctima.

“Un sujeto identificado como César Eduardo Chávez Bazán (DNI: 48289169) cobardemente me tiró una patada en la cara que ha dejado como resultado un traumatismo maxilofacial, con varias heridas que han alcanzado sobre todo la apertura del ojo”, narró la víctima.

La agresión fue registrada por las cámaras de la cancha “La 10” de Surquillo y todo empezó cuando Tony Allemant Leveroni fue a disputarle un balón. Fue allí cuando sin motivo alguno César Chávez Bazán lo agredió en el piso.

“Por la velocidad y la superficie de la cancha, me resbalé. En ese momento, aprovechando la desventaja, este tipo deja la pelota y corre con fuerza para tirarme una patada directa a la cara. La sorpresa no me dejó reaccionar para protegerme”, precisó.

A través de su cuenta de Facebook, Tony Allemant Leveroni mostró las lesiones causadas por César Chávez Bazán.

“Lo hago para que más personas actuén como lo he hecho en esta ocasión, es decir, para que se atrevan a denunciar todas aquellas situaciones donde se ven agredidos física o moralmente”, sentenció.

este video te puede interesar

Perú: asesinan de 16 balazos a adolescente de 13 años en el Callao

Un adolescente fue asesinado a balazos en el Callao por sicarios. (Video: América Noticias)