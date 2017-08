Detenido tras asalto en La Rambla: me dedico a violar reporteros

433 Reproducciones

Uno de los detenidos por la Policía Nacional, tras la balacera en los alrededores del centro comercial La Rambla respondió con ironía a los reporteros que le preguntaron por su situación en San Borja.

“Ha habido balacera y me he asustado. Por miedo he corrido”, dijo inicialmente el detenido, quien se negó a dar su nombre y que aseguró que se estaba trabajando por esa zona, en el distrito de San Borja.

“Qué te metan bala no vas a correr”, agregó el sujeto. Sin embargo, con el paso de los minutos su actitud cambió: “Me dedico a violar reporteros”, dijo antes de ingresar al patrullero que lo llevó a la comisaría.