Decomisan centenas de botellas de cerveza en playas de Barranco

La Municipalidad de Barranco decomisó centenas de botellas de cerveza durante un operativo de control de venta y consumo de bebidas alcohólicas que se realizó en las playas Los Yuyos y Las Sombrillas.

Esta intervención se llevó cabo como parte de la campaña “Yo Respeto Mi Playa”, la misma que busca reducir el consumo de alcohol en estos espacios públicos y concientizar a los bañistas sobre la importancia de mantener limpias las playas y contribuir con su cuidado.

También se realizó la reubicación de las sombrillas y sillas que alquilan los vendedores ambulantes, y ocupaban gran espacio de las playas impidiendo que los veraneantes puedan ubicarse cómodamente.

Participaron del operativo, personal de la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastre, Sub Gerencia de Fiscalización y Control, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana e Inspectores Sanitarios de la municipalidad.

Estos operativos sorpresas se continuarán realizando durante toda la temporada de verano en las playas que corresponden a la jurisdicción: Las Sombrillas, Los Yuyos, Barranquito, Los Pavos y Las Cascadas.

Multas

Cabe recordar las multas: para los que arrojen basura y/o desechos se les sancionará con S/. 2,025, quienes consuman alcohol recibirán una multa de S/. 405.02 nuevos soles y quienes vendan licor se les sancionará con S/ 1.012 nuevos soles. (Fuente: Andina)

Este video te puede interesar:

Madre de Dios: así fue último avistamiento de nativos no contactados