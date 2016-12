Dan a conocer los consejos para que alcances tus metas trazadas

El 2017 está ya casi empezando, por lo que estos días son ideales no solo para trazarse nuevas metas personales o profesionales, sino también definir cómo alcanzar los resultados esperados.

El coordinador del Centro de Liderazgo para el Desarrollo de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Enrique Pérez Wicht, sostiene que, para poder plantearse una meta se debe pensar antes en el objetivo general y tener claro qué es lo que se quiere conseguir.

“La meta tiene que ser específica y responder a un propósito claro. Es vital definir si lo que se busca nos acerca o aleja de lo que realmente queremos y es bueno para nuestra vida”, indicó Enrique Pérez Wicht.

Es importante definir y clasificar las metas en categorías específicas: personales, laborales y sociales. De esta forma, se mantendrá un orden de importancia en base a lo que se quiere lograr.

En este sentido, Enrique Pérez Wicht propuso algunas recomendaciones para aprender a planificar los propósitos para este nuevo año, y así empezar de manera positiva y más encaminada el 2017:

- Creérsela. Es de suma importancia creer en lo que se propone como meta, evaluar si es realmente lo que se busca y si ayudará o no al crecimiento personal.

- Indicadores claros. No solo es necesario saber qué acciones se llevará a cabo para conseguir las metas propuestas, sino cómo mediremos los avances y logros. Saber qué se quiere, no solo para el 2017 sino en la vida.

- Ser positivo. Cuando se utiliza palabras en negativo, el cerebro asimila que algo está perdiendo, y por tanto, será mucho más difícil cumplir las metas. Lo que se propone debe estar en positivo.

- Compartir las metas: Es fácil desviarse de lo que se busca al trabajar solo, pero al compartir los propósitos se crea un compromiso social que ayudará a seguir adelante, teniendo el apoyo de las personas cercanas y de confianza.

- Desarrollar hábitos. Las metas dependen mucho de la formación de hábitos, ya que implican el desarrollo de actividades diarias y quizás rutinarias, que hacen mucho más sencillo cumplir con el objetivo trazado.

- No negarse a las cábalas, mas no hacerlas responsables de nuestros resultados. Las metas que uno se traza deben depender de uno mismo. Al realizar cábalas corremos el riesgo de estar preparando excusas desde el inicio, pues si por diversas circunstancias la meta no se cumple, podríamos culpar a estas prácticas del resultado final. (Fuente: Andina)

Este video te puede interesar:

Madre de Dios: así fue último avistamiento de nativos no contactados