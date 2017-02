Científico peruano construye máquina para hallar cura del cáncer

¡Buena noticia! Científicos del mundo continúan sus estudios para encontrar la cura del cáncer y un peruano también contribuye con una investigación que podría otorgar las herramientas necesarias para hacerle frente a esta penosa enfermedad. Se trata del bioquímico peruano David Laván.

Doctor en bioquímica, biología molecular y biomedicina, David Laván observó que un grupo de genes presentes en pupas de mosca de la fruta se anulaba en condiciones cercanas a la gravedad cero. En los humanos, estos genes controlan el desarrollo de 18 tipos de cáncer. El estudio está reunido en su tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid.

En entrevista para el diario El Comercio, el científico simplificó su investigación con estas declaraciones: “La hipótesis es que la apoptosis o muerte celular de las células cancerosas (o la regresión de estas) se debe a que el grupo de genes que regulan la tumoración disminuye su expresión en el espacio”. De esta forma, Laván busca los fármacos adecuados para que actúen de forma específica y directa sobre estos genes con la finalidad de inhibirlos en condiciones normales.

Por si fuera poco, el científico peruano además ha construido una máquina de microgravedad que genera movimientos similares a las condiciones del espacio. Solamente hay dos dispositivos similares: uno en la NASA y otro en la Agencia Espacial Europea (ESA).

“Ya los hemos identificado. En mi tesis doctoral yo demuestro seis (genes), pero aquí, en mi laboratorio, esos seis se han reducido a cuatro, utilizando técnicas de inhibición genética en moscas de la fruta. Esto es parte de una investigación top que ha provenido de una investigación espacial. Entonces, creemos que estos genes son como el eslabón perdido”, explicó el especialista sobre sus primeros resultados.

Laván estima que su investigación durará al menos cinco años más, pero lamentó que no pueda utilizar los fondos que Innóvate Perú le otorgó en 2014 para la construcción de su máquina de gravedad. Si bien el dinero no se ha perdido, se necesita una resolución para que pueda usarlos y que su trabajo de investigación no se detenga.