Cerro San Cristóbal: habla chofer de bus accidentado y pide perdón

“Yo no quise hacerlo, pido perdón a todos”, fue lo primero que dijo Goytzon Bravo, el conductor del bus que el domingo pasado cayó por un tramo del cerro San Cristóbal y causó la muerte de 10 personas.

Desde su habitación en la clínica Maison de Santé, Goytzon Bravo señaló que la tarde del accidente conducía de forma prudente hasta que un niño atravesó la pista de forma temeraria.

“Yo iba a una velocidad prudente detrás de un bus marrón. Entonces en la curva un niño cruza la pista y yo por no querer pisarlo, por no arrollarlo, hago una mala maniobra y cuando quise arreglar todo, el peso del segundo piso me venció”, dijo el conductor a América Noticias.

Bravo desmintió aquellas versiones que indicaron algún intento de fuga de su parte y precisó que por el contrario, él se quedó para ayudar a los heridos.

