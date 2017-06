Carragenina: ¿qué es y por qué es tan controversial en industria?

A pesar de que proviene de un vegetal acuático bastante pacífico e inocuo, la carragenina parece haberse convertido en los últimos días en uno de los aditivos más controvertidos de la industria alimentaria nacional.

En estos días se hablará mucho sobre este componente puesto que la Aspec ha denunciado que el 74% de las leches del mercado peruano evaluadas por dicha asociación contiene carragenina.

¿Qué es la carragenina?

La carragenina es un componente extraído de las algas rojas y usado en la industria alimentaria como un aditivo. Sirve como emulsionante, estabilizante o espesante de alimentos.

¿Cuál es el problema de haber encontrado carragenina en distintas leches del mercado peruano?

Según el Codex Alimentarius de la FAO, documento que agrupa las normas internacionales de los alimentos, la carragenina está permitida en ciertas dosis y en ciertos productos lácteos.

Sin embargo, este componente no debería estar presente (o al menos el código no lo enuncia) en las leches en polvo, leches enteras y en fórmulas para bebés, algo que no se cumple en el Perú, según lo denunció Aspec.

La carragenina es aquella sustancia que le va a dar la consistencia espesa a las leches que encontramos en los supermercados. Pero es controversial porque algunos estudios muestran que es la causa de problemas digestivos. Otros estudios apuntan a que este componente causa inflamación.

Por otro lado, las asociaciones empresariales es países desarrollados han mostrado sus propios estudios asegurando que la carragenina no es una amenaza a la salud.

En medio de esta controversia se encuentra la postura de la FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos, que admite el uso de este aditivo y lo reconoce como seguro en la industria alimentaria.

En tanto, un estudio de la Universidad de Illinois, de Chicago, presentó en el 2012 evidencia de que la carragenina producía inflamación gastrointestinal.

De acuerdo con la nutricionista Gisella Espinoza, de Nutriocionistas en Acción, las leches que contienen este componente pueden producir malestar y gases en los niños pequeños, cuyos sistemas digestivos están todavía en formación.

No obstante, dice Espinoza, no hay evidencia científica en el Perú que afirme que es un componente contraproducente para la salud y mucho menos se puede afirmar que es cancerígena.

Fuente: Andina

no dejes de ver

Perú: hombre mata y quema a su cuñado por deuda de 6 mil dólares

Prestamista asesinó a cuchilladas a su cuñado y luego quemó el cadáver por una deuda de 6 mil dólares en La Victoria. (Video: América Noticias)