Butters: "Voy a mejorar mis formas, pero mi fondo será el mismo"

Ante las críticas por sus duros comentarios recientes en contra de los homosexuales, el polémico conductor de radio Phillip Butters aseguró que no es homofóbico ni misógino, y aseguró que mejorará la forma en la que se expresa, pero que “mi fondo siempre será el mismo”.

En declaraciones a Panorama, pidió disculpas por sus polémicas afirmaciones y comentó que se puede sentir agraviado si le dicen homofóbico o misógino.

“En este momento, como en otras ocasiones cuando me he equivocado, pido disculpas. Para mí es excesivo que me digan misógino. (…) Por qué voy a ser homofóbico. El que yo no esté de acuerdo con la ideología de ellos, no significa que esté en contra de ellos”, dijo el periodista.

“Tengo amigos homosexuales (…). Me puedo sentir agraviado si me dicen homofóbico o misógino. Tengo mamá, hermana, esposa e hijas”, agregó.

Asimismo, aseguró que “gracias a Dios” y su “talento”, su trabajo como conductor en radio Exitosa va a ser “un éxito” y que buscará mejorar la forma en la que se expresa, pero que en el “fondo” será el mismo.

“Voy a mejorar las formas, pero mi fondo siempre será el mismo. A mí no me pueden callar”, aseveró.

