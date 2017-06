Barbera peruana 13 años es elegida entre las mejores de Latinoamérica

La peruana Marlyn Sanchez, de tan solo trece años, fue elegida entre las mejores barberas de Latinoamérica tras conseguir el 2do puesto en la categoría Free Style de la cuarta batalla de barberos que tuvo lugar hace unos días en Lima. El evento reunió a cerca de 200 artistas de las tijeras y el peine a nivel de países como Colombia, Argentina y Ecuador que pusieron a prueba su originalidad.

El jurado conformado por reconocidos barberos internacionales quedó impresionado con el corte hecho por la pequeña Marlyn que combino el diseño con la técnica del degrade. Los jueces de la batalla de barberos no fueron contemplativos con sus calificaciones pero reconocieron el talento de la peruana ni bien la vieron.

“Es el claro ejemplo de que hay talento por montones. Y si lo desarrollamos desde pequeños, ellos crecerán con una forma de aprender administración, trabajo y que más que generar y embellecer al Perú”, comentó uno de los jueces que calificó a la pequeña proveniente de la ciudad de Ica a las cámaras de América Noticias.

Marlyn aprendió a cortar desde los siete años y llevó durante un mes clases de estilismo, pero lo suyo era la máquina de barbero y a través de videos tutoriales en YouTube empezó a gestar su propia historia. “Me siento muy emocionada. Nunca pensé que iba a ganar esta batalla”, contó la pequeña Marlyn tras obtener el galardón.

Desde ahora la pequeña Marlyn exhibirá su premio en la pequeña barbería que ha logrado implementar en Ica con la ayuda de sus padres. Una barbería que se puede dar el lujo de lucir trofeos como las más grandes de Lima. Pero el sueño de grandeza no hace que la menor descuide sus estudios, ni se desapegue del rigor de sus padres.

“Esto es algo que a mi me apasiona y ver una persona que con tan gran facilidad lo puede hacer me robo el corazón. La entrevisté y no tiene ni siquiera estudios de barbería. Si fuera por mi me la llevo para Puerto Rico a trabajar”, comentó otro de los jueces que quedó impresionado con el talento de la pequeña Marlyn.

Así fue como la batalla de barberos celebrada en la capital eligió a los mejores de Latinoamérica y demostró que el Perú está para hacerle frente a cualquiera.