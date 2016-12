Año Nuevo: no existe fiesta autorizada en la Costa Verde, aclaran

La Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) no ha autorizado hasta el momento la realización de ninguna fiesta de Año Nuevo en la Costa Verde donde se contemple la asistencia de más de 3 mil personas.

Así lo informó el jefe de dicha entidad dependiente del Ministerio del Interior, Roberto Villar Amiel, quien precisó que solo hasta las 16:00 horas de hoy se recibirán las solicitudes de autorización para estos eventos en la Costa Verde.

“Nadie ha pedido autorización para eventos en la Costa Verde y solo la Onagi puede autorizar una actividad de esa naturaleza donde hay gran cantidad de gente; de lo contrario no procede”, recalcó Villar en declaraciones a la Agencia Andina.

Aclaró que los municipios que tienen jurisdicción en la Costa Verde no tienen la facultad de otorgar dicha autorización y que, si lo hacen, deben asumir las consecuencias ante cualquier contingencia.

“Eso fue lo que pasó en la fiesta de Halloween en la Costa Verde, donde el municipio (de Magdalena del Mar) tuvo que retirar a la gente al comprobar que la Onagi no había autorizado esa reunión”, manifestó.

Villar dijo que comunicará a dichos municipios distritales sobre las fiestas que se vienen anunciando en la Costa Verde y que no cuentan con la autorización de la Onagi, para que adopten las medidas correspondientes.

“Las municipalidades, a través de sus órganos de fiscalización, son las responsables de suspender este tipo de actividades. Si no lo hacen ya es responsabilidad tanto del organizador, que no pidió permiso, y de la municipalidad por no tomar las acciones pertinentes”, anotó.

¿y otros eventos?

Dijo, sin embargo, que aquellas reuniones que se realicen por Año Nuevo en discotecas o pequeños locales bailables, deben contar con la autorización de Defensa Civil del municipio correspondiente.

Advirtió que la Onagi está facultada para denunciar ante el Ministerio Público a una municipalidad si se verifica que se otorgó una autorización sin cumplir con los requisitos normativos.

Recomendó asimismo a los ciudadanos preguntar si las fiestas a la que piensan asistir por Año Nuevo cuentan con todas las seguridades del caso y la autorización técnica de Defensa Civil.

De acuerdo con la web de Onagi, hasta el momento estas son las fiestas sociales de fin de año que sí cuentan con garantía en otras zonas de la capital:

puedes ver: policías disfrazados de papá noel capturan delincuentes