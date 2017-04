Las 10 ciudades más violentas de todo el mundo durante el año 2016

América Latina tiene la deshonrosa distinción de tener un gran número de ciudades en la clasificación anual de las ciudades más violentas del mundo, según el Consejo Ciudadano de México para la Seguridad Pública en su lista del 2016.

De las 50 ciudades mencionadas en la lista, 43 son de América Latina, incluidas 19 en Brasil, 8 en México y 7 en Venezuela. La violencia dentro de las regiones depende, en gran parte, por el narcotráfico, otras más por la inestabilidad policíaca y la pobreza, que ha sido exacerbada por el lento crecimiento económico.

Además, el listado sólo contempla a las ciudades con más de 300,000 ciudadanos, y no incluye las muertes en zonas de combate o rurales, donde no se pueden obtener datos, por lo cual algunas ciudades no aparecen en la lista.

En Venezuela, por ejemplo, el gobierno no había publicado consistentemente datos sobre homicidios, por lo que, para encontrar la tasa para Caracas, el Consejo hizo una estimación basada en entradas en la morgue de Bello Monte, aunque, como admite el Consejo, la morgue recibe cuerpos de un área mucho más grande que la propia Caracas.

De acuerdo con el reporte, las ciudades que abandonaron el ranking en 2016 fueron: Porto Alegre y Campina Grande en Brasil; Maracaibo en Venezuela; Johanesburgo en Sudáfrica y Pereira en Colombia, ya que registraron tasas de homicidios inferiores a 34.43 por cada 100 mil habitantes, indicador de tuvo Durban, Sudáfrica, que ocupa la posición 50.

A nivel general, de las 50 ciudades del ranking, 19 son brasileñas, 8 mexicanas, 7 venezolanas, 4 estadunidenses y 4 colombianas, 3 sudafricanas y 2 hondureñas. De esta manera, 42 de las 50 se ubican en América Latina.

¿y perú?

Ninguna ciudad del Perú aparece en el ranking elaborado por el Consejo Ciudadano de México para la Seguridad Pública.

