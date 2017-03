Nicolás Maduro le envía mensaje a Trump en inglés y esto sucede

Un video de YouTube muestra el instante preciso que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se anima a enviarle un mensaje en inglés a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ha generado burlas en las redes sociales.

“Open your ears. Don’t let them come to you, Mr.Trump” (abre tus oídos. No dejes que ellos lleguen a ti), dijo en inglés el presidente venezolano y agregó “te lo digo en inglés para que nadie te lo traduzca”.

Segundos antes, Maduro dijo que los expresidentes George Bush y Barack Obama fracasaron y que espera tener con Donald Trump “una relación de diálogo y respeto”.

Como se recuerda, en los últimos días Nicolás Maduro ha criticado con dureza al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski y le pidió que se retracte de sus declaraciones “en contra de América Latina”.

Este video de YouTube tiene más de 70 mil visualizaciones y ha generado un sinfín de comentarios negativos y de burla en contra de Nicolás Maduro.