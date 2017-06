Menor tuvo aparatosa caída de juego mecánico y vive de milagro

Una adolescente de 14 años fue rescatada por visitantes y trabajadores de Six Flags luego cayera de una de las atracciones. El hecho ocurrió el sábado al caer la tarde en el* Six Flags Amusement Park de Albany*, New York.

Un video muestra que la adolescente se deslizó de la carroza elevada en la que iba junto a un familiar. La menor no pudo sentarse de vuelta y no tuvo otra opción que dejarse caer desde una altura de casi 8 metros.

Visitantes y trabajadores hicieron un colchón humano ayudarla. La joven fue llevada al Albany Medical Center en donde se encuentra fuera de peligro, sin lesiones severas.

Personal del parque dijo que la atracción Sky Ride estaba en buen estado, pero que investigarán la situación.

“Cerraremos la atracción hasta que hagamos toda la inspección”, dijo un vocero del parque.

