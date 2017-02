Una discusión "por mujeres" terminó con un sujeto herido de bala

Una discusión entre dos sujetos en México terminó de la forma más violenta. El video publicado en YouTube muestra el preciso instante que uno de ellos amenaza al otro con un arma de fuego y dispara con total frialdad.

A plena luz del día, ambos sujetos discuten por “un problema de mujeres”, sin que ninguno de ellos especifique exactamente el porqué de su pelea. La pelea se va poniendo más tensa y uno de ellos saca un arma de fuego.

via GIPHY

Sin embargo, el otro sujeto no se inmuta y por el contrario lanza este comentario: “¿Tú crees que te tengo miedo? ¿Tú crees que porque vienes con un pinche fierro…? A mí no me espantas”.

Si bien los espectadores pensaron que la discusión terminaría solo en amenazas, esta tuvo un desenlace casi trágico luego que el sujeto armado disparara contra su contrincante de turno. La pelea se desarrolló el pasado lunes 13, no se conocen los motivos de la discusión, pero sí se sabe que el herido se recupera en el hospital y que el atacante está prófugo de la justicia. El video de YouTube tiene más de 74 mil visualizaciones.