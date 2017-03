WikiLeaks: la CIA espía a través de iPhones, Android y Smart TV

El portal de filtraciones WikiLeaks difundió detalles de un programa encubierto de “hacking” de la CIA estadounidense, como parte de una serie en siete entregas que define como “la mayor filtración de datos de inteligencia de la historia”.

WikiLeaks, dirigido por Julian Assange, había planeado una rueda de prensa a través de internet para presentar su proyecto “Vault 7”, pero posteriormente anunció en Twitter que sus plataformas habían sido atacadas y que intentará comunicarse más tarde.

WikiLeaks' #Vault7 reveals that internet routers from US company Cisco are a top target for CIA malware infestation https://t.co/3a5H7BNakD