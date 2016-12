Viajó para conocer a su novio de WhatsApp y fue abandonada en hotel

Liliana Jazmín García es una joven mexicana de 22 años que dejó su trabajo en Tamualipas para encontrarse con el amor de su vida: un oficial del Ejército y Piloto colombiano que había conocido por WhatsApp. Ella llegó a Bogotá el setiembre y vivió un tórrido romance por un mes, luego él se hizo humo.

Tal como contó Liliana García a noticias Caracol, se encontró con el ‘General’ en el aeropuerto y luego se trasladaron en un hotel. Ahí, según dice, vivieron muy felices por 30 días, aunque no se veían mucho por el trabajo del oficial.

“Siempre venía por algunas horas, de día o de noche porque me decía que no tenía horarios y tenía deberes en la milicia”, dijo la joven.

Sin embargo a mediados de noviembre el hombre dejó de visitarla y desapareció. “No contestó más el teléfono y me dejó acá, abandonada”, señaló.

El administrador del hotel precisa que el hombre se fue sin pagar y dejó a la joven sin dinero. “Ella no come y no sale de su habitación. No sabe qué hacer para tener dinero y regresar a su país”, refirió.

Ahora, Liliana Jazmín García y el administrador del hotel piden a la Cancillería de México que la ayuden a retornar a su país. La joven aconseja que no se enamoren por las redes sociales o por aplicativos como WhatsApp, porque podrían terminar tristes y en problemas.

