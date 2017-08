Video: una bola de fuego verde cruza el cielo de USA y Canadá

Cientos de personas vieron el pasado 25 de agosto cómo una bola de fuego verde cruzaba el cielo nocturno en varios puntos de Estados Unidos, si bien también hay testigos que afirman haberla visto desde Canadá. La American Meteor Society, una organización científica estadounidense, recibió más de 300 llamadas de personas que dijeron haberla visto.

Según la organización, los habitantes de diez estados tuvieron la oportunidad a ver la bola de fuego, que se desplazaba de sureste a noroeste al entrar la atmósfera cerca de Gratz, Pensilvania, EE.UU., terminando su ruta cerca de Crosby, Minnesota, EE.UU. También fue captada por el observatorio astronómico de la Universidad de Toronto Scarborough, Canadá (UTSC).

Muchos usuarios de Internet acudieron a Twitter para publicar sus impresión sobre el objeto misterioso.

“Deja Twitter un par de horas y vuelve a la destitución de Gorka, al misil de Corea del Norte, al perdón a Arpaio, al enorme huracán, a la bola de fuego verde en costa del este”.

Hasta el momento no se conoce el origen del fenómeno, pero de acuerdo a American Meteor Society, la mayoría de las bolas de fuego son meteoros brillantes. (Fuente: RT en español)

The #UTSC meteor camera just captured this video. Note: automated tweet of unverified raw data, might not be a #meteor. pic.twitter.com/YQWyLCRSuK

UTSC