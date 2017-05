Fue violada y obligada a casarse con sacerdote, ahora persigue un sueño legal

Sherry Johnson era una niña de 10 años que vivía en Florida (USA) cuando un día fue atacada sexualmente por el sacerdote de su iglesia. Ella quedó embarazada y su familia y la Iglesia pactaron una boda para evitar el escándalo y “proteger” económicamente a la pequeña.

“Cuando mi madre me preguntó si me quería casar, yo no sabía qué significaba. ¿Cómo podría saberlo? Entonces dije sí, pensé que era como en los cuentos”, dijo la niña que ahora es una mujer de más de 30 años y con 9 hijos a The New York Times.

Los años siguientes pasaron entre pañales, peleas, maltratos y abandonos semanales de su “marido”. Ahora, divorciada y alejada de su familia, Sherry Johnson lucha por lograr meter un proyecto de ley en el Congreso de USA que prohíba el matrimonio infantil o en el mejor de los casos, establecer una edad mínima para contraerlo, pues en su país no hay nada establecido.

Podría parecer que el problema de los matrimonios infantiles solo existe en los países subdesarrollados. Sin embargo, más de 167.000 jóvenes de 17 años –-y menores–- se casaron en 38 estados de USA entre 2000 y 2010, de acuerdo con los datos del Unchained at Last, que tiene como objetivo prohibir el matrimonio infantil en este país.

El número de matrimonios infantiles se encuentra en declive, pero cada estado en USA todavía permite que las niñas menores de edad se casen, normalmente con el consentimiento de los padres, un juez o ambos. En 27 estados ni siquiera existe una edad mínima para matrimonio establecida por ley.

