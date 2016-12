Vende su orina y pruebas de embarazo para así pagar su universidad

Revuelo ha generado una joven que confesó a la cadena NBC que vende por internet o las redes sociales su propia orina y pruebas de embarazo positivos a 35 dólares para solventar sus estudios en la universidad.

Aunque se mantiene en el anonimato, la mujer de tres meses de embarazo, afirma que está haciendo dinero con algo que tendría que hacer de todos modos: ir al baño, tal como señala Upscl.

La fémina, que es originaria de Florida, publicó su oferta en el portal de clasificados Craiglist, donde colocó un singular mensaje.

“Si lo está utilizando para su propia diversión, como una broma, o para chantajear el CEO con el que usted esté teniendo un affair; no me importa en absoluto. Esto esto es sin preguntas, yo le proveo lo que necesita a cambio de dinero. No es que vaya a cobrar caro por orinar, pero tampoco la dejaré barata. No me contacte si va a regatear”, escribió.

pinteres Este es el aviso que colocó la joven en internet. (Foto: Craiglist)

Además afirmó que el precio es de 25 dólares, pero serán 35 si el cliente vive a más de 60 millas. Aunque el anuncio fue eliminado del portal Craiglist, no dejaron de lloverle las propuestas.

A NBC, confesó que gana cerca de 200 dólares al día orinando, así que no siente culpa alguna.

Pero el caso de mujeres que venden pruebas de embarazo no es nuevo, ya en 2013 se hablaba al respecto. Las pruebas se usan para gastar bromas o incluso para engañar a hombres y someterlos al matrimonio.