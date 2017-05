USA: el triste momento en que un perro descubre que fue abandonado

Un video muestra el desgarrador momento en que una perra de 4 años llora al darse cuenta de que sus dueños la han dejado en un refugio de animales en California, Estados Unidos (USA).

La pitbull “Electra” fue entregada y puesta en adopción en la Inland Valley Humane Society en Pomona. El can luce desconsolado, mirando tristemente desde el interior de su jaula.

Posteriormente, baja la cabeza, esperando salir. La escena fue compartida en Facebook por Lolys Menchaka, de Pomona, que ayuda a esa sociedad protectora a encontrar nuevos hogares para los animales.

“El rostro de Electra representa la tristeza y la realidad en los refugios”, escribió en el título del video. Muchas de las más de 270.000 personas que vieron el clip quedaron golpeadas por el abandono de Electra.

“A veces me gustaría entender a los dueños que entregan a sus animales, y no me gusta juzgarlos; pero cuando ves que los perros llegan al departamento receptor felices y orgullosos, no puedo entender”, agregó Menchaka.

Afortunadamente, Electra encontró un nuevo hogar y ahora se registra como adoptada en la página de Facebook del refugio.

