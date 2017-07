Se hizo viral al corregir carta de su ex y ahora enfrenta duro castigo

En vez de quedarse deprimido y “llorando” por la carta de despedida de su novia, Nick Lutz creyó que sería divertido publicarla en Twitter. Para avergonzarla no solo expuso sus, expresados en 4 páginas, sino que también corrigió su ortografía.

El hecho ocurrió el 17 de febrero y dio la vuelta al mundo. La carta corregida de Nick Lutz se reprodujo en todas las páginas web de virales y noticias. Nadie supo quién era la joven, pero sí que tenía pésima ortografía.

When your ex writes you an apology letter so you grade it to send it back pic.twitter.com/MczdjcCiil