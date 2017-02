Policía caníbal que aterrorizó USA hace macabras confesiones

En 2012, el policía de Qeens, New York, Gilberto Valle fue detenido luego que su esposa descubriera en su computadora los planes que hizo para matarla, cocinarla y comérsela. Los detalles tan escabrosos aterrorizaron a USA y el hombre fue detenido, pero luego fue liberado al no consumarse el delito.

Hoy, 5 años después de aquel episodio y del divorcio de su esposa, Gilberto Valle, decidió darle vuelta a su mala suerte y su desempleo concediendo entrevistas y escribiendo un libro donde narra cómo empezó su fascinación por el canibalismo y cómo a pesar de las restricciones sigue “fantaseando con la carne humana”.

Esto es lo que pensaba hacer con su pareja. (Foto: Captura CNN)

Durante una entrevista en TV el pasado miércoles, Gilberto Valle confesó que todavía visita websites temáticas para tener fantasías sexuales “oscuras” donde hay mucha sangre, carne y muerte.

“Lo que hago en mi casa es asunto mío. No tiene nada de ilegal, no hay nada malo con eso. No es delito fantasear con gente a la que conoces. No es ilegal fantasear con cometer crímenes contra personas que conoces. Es una acción. No se hizo nada de eso. Punto”, dijo, atemorizando a todos los presentes en el set de televisión.

