USA: peruana de 70 años obtiene doctorado y manda mensaje a latinos

Nunca es demasiado tarde para cumplir los sueños, esa frase es la que siempre se repitió Berenice Onofre Vásquez, una peruana de 70 años que el pasado 22 de mayo obtuvo su título de Doctora en Educación en Liderazgo Educativo en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, USA.

Berenice Onofre Vásquez creció criando pollos, vacas y cerdos en el pueblo de Caiqui, Huánuco. Ella recuerda que desde niña sus padres le inculcaron el estudio.

En su pueblo estudió hasta el tercer grado de primaria. Luego se mudó a la cercana ciudad de Ambo para terminar la primaria. Después asistió a la secundaria en Lima. Durante la semana estudiaba y en las vacaciones regresaba a Caiqui para visitar a su familia.

Años después abrió una escuela en la ciudad de Santa Isabel. Trabajó allí como profesora y directora durante dos años. Más tarde postuló a la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) y se graduó como profesora de química, física y matemáticas. A los 22 años emigró a USA tras la muerte de su padre.

Berenice se estableció en Santa Mónica con la ayuda de una tía. Poco después se inscribió en el Colegio de Enfermeras, pero recuerda que se limitó a los cursos de matemáticas de nivel introductorio debido a su falta de inglés. Después de un año lo habló perfectamente.

Un colega le dijo que la Universidad de California tenía un excelente programa de enfermería y ella se matriculó. Desde entonces no deja de estudiar.

Berenice Onofre Vásquez pide a los latinos no rendirse que “sí se puede”. (Foto: Facebook Cal State LA)

Así, la peruana Berenice Onofre Vásquez obtuvo una Licenciatura en Ciencias de Enfermería (BSN por sus siglas en inglés), mas tarde una Maestría en Ciencias en Enfermería, una Maestría en Administración Pública y ahora un Doctorado.

Onofre Vásquez trabajó en la rama de enfermería por cerca de 38 años. Como madre soltera a menudo se encontraba haciendo malabares con dos empleos, pero aún así encontró tiempo para asistir a la universidad.

“Nosotros los inmigrantes venimos con el deseo de hacer algo mejor, ser alguien, hacer algo. Yo les digo a los latinos que sí se puede. You can do it”, dijo.

Consultada por su futuro, Berenice Onofre Vásquez dice que piensa dar clases en una universidad y continuar su investigación relacionada con el compromiso de los padres latinos y los estudiantes aprendices de inglés.

no dejes de ver

18 marcas peruanas renunciaron a la denominación pisco

18 marcas peruanas renunciaron a la denominación pisco para participar en concurso. (Video: Canal N)