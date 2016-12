Era inocente, estuvo 31 años preso y le dieron rara compensación

Un hombre de Tennessee que cumplió 31 años en la cárcel por un crimen que no cometió solicita al gobernador lo compense con un millón de dólares por todos los años perdidos, pues la justicia solo le retribuyó 75 dólares.

inicia el tormento

En octubre de 1977 una mujer de Memphis fue violada por dos sujetos. Posteriormente ella identificó a Lawrence McKinney, que tenía 22 años en ese momento, como uno de los agresores. El hombre fue condenado a 115 años de prisión por violación y robo.

Sin embargo, él siempre aseguraba su inocencia. Y fue así que en 2008 unas pruebas de ADN confirmaron su versión. Un año después fue liberado y el Departamento de Correcciones de Tennessee le dio un cheque de 75 dólares para reiniciar su vida.

Ahora el hombre de 61 años le está pidiendo al gobernador de Tennessee, Bill Haslam, que lo exonere de ese delito, pues a pesar de ser inocente y estar libre, aún tiene antecedentes.

“Mientras que la Junta de Libertad Condicional de Tennessee, que hace recomendaciones al gobernador y negó la solicitud de McKinney por un voto de 7-0 en una audiencia en septiembre indicando que no había evidencia clara y convincente de inocencia, no cambie de opinión, él no podrá recibir nada de dinero.

“Todo lo que pido es que me traten de manera correcta y justa por lo que me ha pasado, no hice nada y sólo quiero ser tratado correctamente”, afirmó McKinney a CNN.