Niña que perdió a sus padres conmueve todo USA con desgarrador dibujo

Todos los días, Shiraz Benyamin de Florida duerme en la cama de sus padres y se aferra a sus almohadas para sentir su olor y no olvidarlos jamás. A los 6 años, esta pequeña perdió a sus padres en un trágico accidente automovilístico, desde entonces cuenta los días en que está sin ellos y para recordarlos hizo un dibujo que ha conmocionado a todo USA.

Sus padres, Benyamin Benny Benyamin y Zafrit Sofie Ruvio Benyamin, murieron hace una semana luego de impactar su auto contra otro vehículo. Ellos estaban bebidos y murieron en el acto.

Hoy, su tía Liya Ruvio la cuida. Ella ha dejado su cómodo trabajo en Georgia para asentarse en Florida y vivir ambas su duelo. Creyó que era lo mejor porque en esa ciudad estaban todos sus recuerdos.

“Shiraz todos los días me dice que no la deje, que no me vaya como sus padres. Eso me rompe el corazón. Quiero que ella confíe en mí y sepa que siempre estará aquí”, dijo Liya a medios locales, quienes tocaron a su puerta tras la viralización de un dibujo.

Ayer martes fue el primer día de Shiraz en su colegio tras los siete días de duelo que marca el judaísmo. Su maestra le pidió que haga un dibujo y el resultado hizo llorar a todos. Tanto así que la docente lo envió a Liya por WhatsApp.

“En la imagen había dos ángeles en el cielo, volando, libres. ‘Mamá y papá’, fue lo que escribió en forma de epígrafe. No hacía falta la aclaración. Debajo estaba ella, contemplándolos. ‘… Y yo’. Fue tremendo. Me partió el alma”, dijo.

Pero los días difíciles de Shiraz aún no terminan, este mes celebrará su cumpleaños y también el de su madre.

“Ella le ha preparado un regalo a su madre. ‘Es ideal para ella, para que lo sujete con sus manos’… Es un globo en forma de corazón que planea soltar ese día”, contó la tía de Shiraz.