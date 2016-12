Nikki Benz denunció violación mientras rodaba película para adultos

Un escándalo ha remecido el mundo del cine para adultos luego que la famosa actriz Nikki Benz denunciara a través de Twitter que fue violada cuando rodaba una película para la casa Brazzers.

“El director mismo me puso las manos encima y me ahorcó. Nunca en un millón de años pensé que Brazzers lo permitiría… Nun­ca de­be ha­ber bu­ll­ying, vio­la­cio­nes y vio­len­cia en el set. No, sig­ni­fi­ca no, en cá­ma­ra y fue­ra de cá­ma­ra. ¡Sóolo NO!”, escribió Nikki Benz.

Luego de la denuncia miles de sus seguidores le expresaron su apoyo y criticaron a la casa de películas pornográficas, por lo que Brazzers emitió un comunicado.

“Co­mo la ma­yo­ría de us­te­des sa­be, no pro­du­ci­mos nues­tros pro­pios con­te­ni­dos, sino que los pro­duc­to­res de nues­tra co­mi­sión lo ha­cen en nues­tro nom­bre. Te­ne­mos en­ten­di­do que la es­ce­na en cues­tión fue rea­li­za­da sin guión y con la di­rec­ción ar­tís­ti­ca de­ja­da a dis­cre­ción del pro­duc­tor”, señaló la compañía.

“Braz­zers con­si­de­ra la se­gu­ri­dad, los lí­mi­tes y el con­sen­ti­mien­to de los ac­to­res co­mo fun­da­men­ta­les, e inequí­vo­ca­men­te res­pal­da el res­pe­to a los ac­to­res. Braz­zers no con­do­na ni to­le­ra la con­duc­ta de pro­duc­to­res que pu­die­sen po­ner en pe­li­gro la se­gu­ri­dad o el bie­nes­tar de los ac­to­res”, agregó.

A pesar de las explicaciones, los usuarios y seguidores de Nikki Benz seguían atacando a Brazzers, así que emitió otro documento, informando que ha roto todo compromiso laboral con el productor.

te puede interesar

Luchador de UFC enseña artes marciales a dos famosas actrices porno

Nikki Benz: La actriz porno que quiere ser alcaldesa de Toronto

http://peru.com/actualidad/internacionales/nikki-benz-actriz-porno-que-quiere-alcaldesa-toronto-noticia-257782