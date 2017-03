Le detactaron enfermedad terminal y se dedicó a buscarle novia a su esposo

El 5 de marzo, la escritora Amy Krouse Rosenthal publicó un artículo en The New York Times. Ahí confesaba que tenía cáncer terminal y estaba en búsqueda de una nueva novia para su esposo, porque “no quería verlo solo, sufriendo por su partida”. Su carta se volvió viral y hace dos días, su familia comunicó que ya había partido.

“Llevo un tiempo intentando escribir esto, pero la morfina y la falta de hamburguesas jugosas (creo que ya van cinco semanas sin comida de verdad) me han dejado sin energía y han interferido con lo que me queda de capacidad de prosa”, escribió en un primer momento Amy.

Luego destacó todas las cualidades de su esposo y le pedía a las mujeres interesadas en él, que sepan valorarlo pues es “único, amoroso y sincero”.

“He estado casada con el hombre más maravilloso durante 26 años. Planeaba que fueran al menos 26 años más… Nunca he estado en Tinder, eHarmony ni nada así, pero voy a crear un perfil general de Jason, hecho a partir de mi experiencia con él tras 9490 días de vivir en la misma casa. Mide 1,78 metros, pesa 72 kilos, tiene ojos color avellana y cabello entrecano… Si nuestro hogar hablara, agregaría que Jason es asombrosamente habilidoso. Cuando se trata de comida… ¡wow, este hombre sabe cocinar! Después de un largo día no hay mayor regocijo que verlo cruzar la puerta con una bolsa del supermercado en las manos y me vuelve a conquistar con un aperitivo de aceitunas y algún queso que consiguió, en lo que cocina una cena”, agregó.

Finalmente indica que es “acompañante de viajes de ensueño y con un espíritu entusiasta”. “Supongo que ya saben suficiente sobre él como para darle “sí” a su perfil”, se pregunta, antes de indicar que sus días están contados pero los de Jason no, así que “espera que los viva con una nueva mujer”.