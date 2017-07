USA: mexicana quiso entrar ilegalmente al país, pero así terminó

Una mujer mexicana quedó colgada en un muro de la frontera con Estados Unidos (USA) y tuvo que ser rescatada por funcionarios norteamericanos después de ser abandonada por contrabandistas.

La mujer, de 37 años, fue fotografiada colgando en un arnés en la pared de 4,57 metros después de ser llevada desde México hacia Nogales, en el estado de Arizona, por contrabandistas la noche del sábado.

Cuando los agentes de patrulla fronteriza se acercaron, los hombres que trataban de bajarla hacia el lado estadounidense huyeron por miedo, dejándola atascada allí, según informó el británico “Daily Mail”.

Pese a que intentó regresar al lado mexicano por sí misma, a la mujer no le quedó más opción que dejar que los funcionarios estadounidenses la bajaran. No sufrió lesiones y fue detenida para ser interrogada.

Los contrabandistas que trataban de ayudarla a ingresar furtivamente a Estados Unidos no fueron identificados y lograron escapar de las autoridades, dijo un portavoz de la US Customs and Protection.

La pared está hecha de acero oxidado y sus barras tienen grandes espacios entre ellas. Ha sido escalada por muchos en el pasado, incluyendo adolescentes que lograron evadir a los funcionarios de frontera.

