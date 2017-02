USA: megatormenta invernal azota New York y baja termómetro a -34°

New York, Nueva Jersey, Boston, Philadelfia y Connecticut se encuentran en alerta por la primera gran tormenta de nieve del 2017 en USA. Las autoridades cancelaron las clases y advierten que si no es necesario salir es mejor no hacerlo porque las temperaturas llegarán a un máximo de -34° centígrados.

Meteorólogos dicen que la tormeta del jueves probablemente complique el desplalzamiento de las personas a sus trabajos en áreas densamente pobladas. La tormenta tiene el potencial de ser la más fuerte que algunas áreas han experimentado en un invierno mayormente sin nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional predice que el área de Boston y el este de Maine reciban hasta entre 30 y 45 centímetros de nieve, la ciudad de Nueva York podría recibir hasta entre 20 y 30 centímetros de nieve, mientras que Filadelfia recibiría entre 10 y 20 centímetros.

Los meteorólogos también han advertido de fuertes vientos, inundaciones costeras y cortes de energía eléctrica.

Varias escuelas ya han cancelado las clases este jueves, incluyendo la ciudad de Nueva York, Filadelfia y Boston. Las aerolíneas habían cancelado miles de vuelos el miércoles por la noche como precaución.

La ciudad de Washington quedaría fuera de la tormenta de nieve, experimentando solamente lluvia o agua nieve.

La tormenta llega un día después que el noreste de USA disfrutó de una breve muestra de la primavera con temperaturas de 15 grados Celsius.