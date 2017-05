Intentaron por 17 años ser padres y cuando se rindieron tuvieron 6

Ajibola y su esposo Adeboye Taiwo pidieron tanto ser padres que tuvieron eso y más. La pareja, originaria de Nigeria y afincada en Virginia (USA), intentó por 17 años quedar embarazada pero no tuvo éxito. Cuando todas sus esperanzas se desvanecieron, un médico les dijo que esperaban 4 bebés.

A pesar de su felicidad, los Taiwo estaban preocupados y no era para menos. Los médicos del Children’s Hospital of Richmond les contaron que el proceso sería difícil. En USA no es común ver embarazos numerosos, el último ocurrió en 2015 y solo dos de los bebés sobrevivieron.

Cuando llegó la hora del parto, Ajibola estuvo acompañada por 40 personas. Ella esta feliz, por fin vería a sus cuatro hijos, pero en el último momento el escenario cambió. Una ecografía reveló que no eran 4 sino 6.

Taiwo y su marido Adeboye Taiwo se llenaron de alegría y los bebés nacieron. Todos pesaron entre 1 y 1.5 kilos y se recuperan en la sala de cuidados intensivos.

Los afortunados padres indican que aunque esperaban 4, 6 es “una bendición”. “Dios nos ha recompensado por tantos años de espera. *Nosotros siempre quisimos 6 *hijos y él nos mandó todos de golpe”, dijo la afortunada madre.

