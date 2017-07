Estudio afirma que mitad de animales de la Tierra ya desapareció

Un nuevo estudio de USA y México reveló que la mitad de los animales de la Tierra ya desapareció y la otra mitad está en peligro, ya que el ritmo de muertes es increíblemente veloz.

La investigación publicada en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences indica que dos especies de vertebrados desaparecen por completo de la faz de la Tierra cada año.

Para arribar a esas conclusiones, Gerardo Ceballos, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto a científicos de la Universidad de Stanford, mapearon la distribución geográfica de más de 27 mil especies de pájaros, anfibios, mamíferos y reptiles, la mitad de las especies vertebradas terrestres conocidas y el declive en las poblaciones de 177 mamíferos estudiados en profundidad entre 1990 y 2015.

Los resultados demostaron que el 30% de las especies vertebradas están reduciendo el número de poblaciones y la variedad de especies. Además, de los 177 mamíferos estudiados, todos perdieron el 30% del territorio que habitan y más del 40% vio su hábitat reducido en un 80%. Efectivamente, los mapas del estudio indican que hasta el 50% del número de animales que vivieron en la Tierra ya no existen.

Los expertos señalan las regiones tropicales y templadas como los lugares en los que hay un mayor número de especies extintas, y aseguran que los grandes mamíferos del Sudeste Asiático son el grupo de animales que ha perdido el mayor porcentaje de territorio habitable.

“La disminución masiva en las familias y especies de animales se debe principalmente a la pérdida y fragmentación de su hábitat, la caza, el comercio, la sobreexplotación del territorio y la aparición de especies invasoras”, dijo Gerardo Ceballos, quien también participó en un estudio, publicado en Science en 2014, en el que se advertía fuertemente sobre la sexta extinción masiva.

“La humanidad pagará con el tiempo un precio muy alto por diezmar el único montaje de vida que conocemos en el universo”, indicaron los autores del estudio, y consideraron que estas acciones tendrán “serias consecuencias ecológicas, sociales y económicas” para toda la población.

