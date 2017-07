USA: encuentran muerta a youtuber y presentadora de TV Stevie Ryan

La youtuber y presentadora estadounidense Stevie Ryan fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos (USA). Al parecer se trataría de un suicidio.

De acuerdo con la revista People, la oficina forense de Los Ángeles dio a conocer que la causa de muerte de Stevie Ryan, de 33 años, fue catalogada como “suicidio por ahorcamiento”.

Stevie Ryan se hizo famosa por su canal de YouTube, donde creó personajes de humor como Little Loca. Gracias a sus parodias de celebridades como Justin Bieber y Lady Gaga consiguió un programa de sketches llamado Stevie TV en el canal VH1.

También fue guionista, productora y presentadora en otros programas, como el talk show Sex with Brody, junto a Brody Jenner, hermanastro de las famosas Kardashian.

Poco antes de quitarse la vida, publicó un mensaje en Twitter sobre la muerte de su abuelo: “El hombre de mis sueños que ya solo veré en mis sueños. Nos vemos pronto”.

The man of my dreams will now only be in my dreams. I'll miss you everyday, forever. I love you my Pa. pic.twitter.com/nQ6hPPD3cC