USA: CEO de Uber maltrató a taxista que le reclamó por los precios

El CEO de Uber, Travis Kalanick, envió el martes un correo electrónico interno a sus empleados en el que se disculpaba por insultar a uno de sus taxistas por sus quejas sobre las bajas tarifas del servicio.

En un video filtrado hace unos días y publicado por Bloomberg se ve a Kalanick respondiendo de forma agresiva a un empleado de Uber Black llamado Fawzi Kamel, por sus reclamos sobre los precios de Uber.

Al finalizar el viaje, el conductor aprovechó para dirigirse al CEO de la compañía para la que trabaja para expresarle su molestia por lo que consideraba bajas tarifas del servicio.

Pero durante la discusión Kalanick niega en todo momento que hubiese reducido los precios de Black, hasta que en un momento le dice al conductor:

“¿Sabes qué? A algunas personas no les gusta asumir la responsabilidad de su propia mierda. Culpan a alguien más de todo lo que pasa en sus vidas. ¡Buena suerte!” .

“Decir que me avergüenzo es una subestimación extrema. Mi trabajo como líder es liderar… y eso comienza con comportarse de una manera que nos hace sentir orgullosos. Eso no es lo que hice, y no tiene justificación“, admitió.

mira el video