Bella modelo fue la "esposa de placer" de un multimillonario saudí

Jill Dodd nació en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos (USA), y formó parte del harén de uno de los hombres más ricos del planeta en los años 80’: el saudita Adnan Khashoggi.

Con apenas 20 años, Jill Dodd asistió a una fiesta en Montecarlo, donde lo conoció. En medio de la celebración salvaje, empezó a bailar con él alrededor de una fogata sin saber de quién se trataba.

“Cuando nos sentamos, él me subió la manga y escribió ‘Te amo’ en mi brazo en letras grandes y rojas”, señaló Jill Dodd. Tras varias invitaciones y cenas, Adnan Khashoggi le confesó sus intenciones.

“‘Me gustaría que fueras mi esposa de placer. Hagamos un contrato de 5 años. Yo me encargaré de ti, me podrás contactar en cualquier momento, si quieres verme enviaré el avión. Podrás salir con otros hombres…’, así me propuso matrimonio de placer”, señaló Jill Dodd.

“A mí no me importaba todo eso. Yo quería ser independiente… y quería besarlo”, agregó. El contrato no era escrito, sino verbal. Con un beso quedó sellado y Jill Dodd se convirtió en su esposa de placer.

Jill Dodd contó que conoció a las otras esposas de placer en reuniones o en cenas, pero con el tiempo se dio cuenta de que Adnan Khashoggi estaba buscando otra mujer en un catálogo de modelos.

“¿Qué estás haciendo? ¿Estás buscando chicas para comprar? ¿Fue así como me encontraste? ¿Me escogiste en un catálogo?”. Se miraron y empezaron a reírse”, reveló Jill Dodd.

“Me sentí traicionada. Todo estalló en ese momento. En ese entonces, él tenía hordas de mujeres a su alrededor. Todo era cada vez era más sórdido”, precisó. Jill Dodd se fue, pero siguió en contacto con Adnan Khashoggi por años.

“Me llamaba y me preguntaba si quería volver con él. Si alguna vez me hubiera dicho que me amaba y que quería estar solo conmigo, sin harén, lo habría considerado”, indicó con nostalgia Jill Dodd.

Jill Dodd contó su experiencia en su libro titulado “The currency of love” (La moneda del amor). El mismo día que salió a la venta, el pasado 6 de junio, murió Adnan Khashoggi.

Jill Dodd fue modelo en los años 80’. Actualmente es diseñadora y fundadora de la marca internacional de ropa deportiva Roxy.

Adnan Khashoggi era un multimillonario saudita, comerciante de armas y conocido por su papel en algunos de los más famosos escándalos de los años 80’, entre ellos el Irán-Contra o Irangate, (1985 y 1986).

En aquella ocasión, EE.UU, bajo el gobierno de Ronald Reagan, le vendió armas a Irán en plena guerra con Irak y financió el movimiento Contra nicaragüense, dos operaciones prohibidas por el Senado. Adnan Khashoggi fue un intermediario clave.

