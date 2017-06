USA: bebé nace en pleno vuelo y aerolínea le da increíble regalo

Una mujer dio a luz en pleno vuelo en USA antes de aterrizar en Nueva Orleans, ciudad de Luisiana a la que se desvió el avión ante la inminencia del nacimiento, informó la aerolínea estadounidense Spirit Airlines.

El bebé Christoph Lezcano nació sano y salvo en un avión de Spirit y tendrá de por vida vuelos gratis con un acompañante en sus cumpleaños, informó la aerolínea de bajo costo, sin detallar la fecha del nacimiento.

El bebé, que tuvo un peso de 7 libras (3,1 kilogramos) y 19,5 pulgadas (49,5 centímetros) de alto, y su madre, Cristina Penton, gozan de plena salud y se recuperan en un hospital de Kenner, en Luisiana.

Penton, que estaba en la semana 36 de embarazo, empezó a sentirse mal a la media hora de haber despegado de un vuelo entre Fort Lauderdale (Florida) y Dallas/Fort Worth (Texas).

“Todo empezó muy rápido. No pensé que estaba teniendo el bebé porque era demasiado pronto, pero después de unos minutos supe que necesitaba atención médica”, recordó Penton.

Penton contó con la suerte tener entre los pasajeros un pediatra y una enfermera, que ayudaron en el parto.

“Estaba claro que iba a tener a mi bebé, y estaba en completo pánico”, recordó Penton, quien hoy recibió la visita de representantes de Spirit.

El vuelo fue desviado al Aeropuerto Louis Armstrong de Nueva Orleans, pero antes de aterrizar, el bebé ya había nacido.

*“Un bebé que nace durante un vuelo es muy raro, sin embargo los asistentes de vuelo están entrenados para manejar emergencias médicas y tienen comunicación con médicos en tierra”, señaló el portavoz de Spirit, Paul Berry.

Baby born on @SpiritAirlines flight! @NO_Airport #MSY #SpiritBaby #BabyBornOnPlane Welcome to the world, baby Christoph Lezcano! @DailyMail pic.twitter.com/HCCrGKI4oz