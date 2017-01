USA: animal terrestre más rápido del mundo a punto de extinguirse

Los guepardos deben ser recategorizados como “en amenaza de extinción” y ya no como “vulnerables” (su actual estatus) en la lista de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de acuerdo con los investigadores.

Los guepardos han perdido el 91% de su hábitat histórico, que alguna vez abarcó gigantescas áreas a lo largo de África y del suroeste de Asia. En este último continente, los guepardos prácticamente han desaparecido, con menos de 50 aún en Irán, según el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, por sus siglas en inglés).

En Zimbabwe, la población de guepardos se redujo de 1.200 a solo 170 entre los años 1999 y 2015, en medio de un complejo conjunto de amenazas y de cambios en el uso de la tierra entre humanos y vida silvestre.

Los animales terrestres más rápidos que existen pasean y cazan en una enorme extensión de tierra. Los guepardos son “carnívoros de gran alcance” que recorren áreas de cerca de 60 × 60 kilómetros para su hábitat, según los investigadores. No suelen quedarse en las áreas de conservación.

“El sistema de áreas protegidas puede ser insuficiente para asegurar su supervivencia a largo plazo”, escribieron los autores, que pertenecen a la Sociedad Zoológica de Londres, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre y la Fundación Pantera.

Los investigadores calculan que en las áreas de conservación solo quedan 2.360 guepardos y afirman que esos lugares son “muy pequeños para mantener a poblaciones que puedan sobrevivir a largo plazo”.