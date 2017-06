Su abuela le regaló mil dólares, los invirtió y ahora es millonario

Cuando Erik Finman dejó la secundaria hizo una apuesta con sus padres: si cuando cumplía 18 años ya era millonario, no lo obligarían ir a la universidad. Años después, gracias a sus inversiones en Bitcoin, ganó el reto.

“Puedo decir orgullosamente que lo logré, y no voy a ir a la universidad”, dice Erik Finman, quien comenzó a invertir en la criptomoneda en mayo de 2011 cuando tenía 12 años gracias a 1.000 dólares que le regaló su abuela para su cumpleaños.

Por entonces, la moneda virtual tenía un valor de USD 12 por unidad comparado a los USD 2.700 que cuesta hoy. Con el tiempo, Erik Finman adquirió un total de 403 bitcoins, una cantidad que, con los precios actuales, acumulan un valor de USD 1,09 millones.

#FlashbackFriday to when I spoke at TEDxTeen in London, telling teen entrepreneurs that they're never too young to do something great. pic.twitter.com/cEfDejFWJm