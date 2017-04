5 años de cárcel a maestra que envió mensajes sexuales a alumno

A la reja. Una exmaestra de educación secundaria fue condenada a 5 años de prisión en el estado de New Jersey (USA) por acosar sexualmente a un alumno de 16 años de edad.

La mujer, identificada como Jenna Leahey, trabajaba en Parsippany Hills High School y sostuvo una relación sexual con su estudiante. Ella fue sentenciada el pasado lunes 10 de abril, informó Fredric M. Knapp, el Fiscal de Distrito del Condado de Morris.

Leahey, de 35 años de edad, se declaró culpable de poner en peligro el bienestar de un menor, por enviarle mensajes de texto sexualmente explícitos. Ella fue acusada hace tres años por múltiples cargos, incluyendo agresión sexual.

Según lo informado, los amantes intercambiaron mensajes de texto sexualmente explícitos, y ella envió imágenes sexuales de sí misma. Los dos hablaron entre enero y junio del 2013, dentro y fuera de los predios de la escuela.

La víctima, que ahora tiene 19 años, también demandó a Leahey en un tribunal civil, informó Patch.com. La demanda afirma que la maestra fue mal supervisada por el distrito escolar.

“Soy culpable de enviar los mensajes de texto a mi estudiante. En el momento en que lo hice pensé que ayudaría a poner fin a la agresión sexual en curso. Ahora me doy cuenta de que había mejores maneras de haber tratado con la situación. Estoy profundamente avergonzada por lo que he hecho. Por favor, sepa que no hubo malicia en mis acciones”, dijo Leahey ante el juez.