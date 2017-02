Polémica por fallo que niega aborto a mujer a pedido del padre del bebé

Una verdadera polémica se ha desatado en Uruguay luego que una jueza fallara a favor de un hombre que presentó una acción legal para frenar el aborto del feto. La madre no quiere tenerlo y, amparada en las leyes de su país, inició los trámites para someterse a la intervención quirúrgica, pero la sentencia judicial se lo impide.

Además de presentar el recurso de amparo para impedir el aborto, el representante legal del hombre interpuso un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 18.987 que habilitó la interrupción de los embarazos bajo determinadas condiciones, el que fue remitido a la Suprema Corte de Justicia por la jueza que dispuso hacer lugar al recurso de amparo.

En la explicación del hombre precisa que mantuvo una relación amorosa con la demanda, pero en la actualidad ya no forman una pareja. La mujer le comunicó el 25 de enero que estaba llevando a cabo el trámite necesario para interrumpir su embarazo, decisión que no comparte.

“Mi cliente está dispuesto plenamente a hacerse cargo de su hijo, cuenta con los recursos económicos necesarios para hacerlo, por eso intentó convencerla de que no aborte, lo cual resultó infructuoso, en cuyo mérito decidió activar los mecanismos legales tendientes a la protección de la vida del hijo en común”, dijo el abogado.

Por su parte, la mujer en cuestión ha sostenido ante la corte que “tiene un rechazo natural al embarazo, yo no tengo ganas de estar embarazada ni soportar que me obliguen, conociendo mis derechos que me otorga la ley pude acceder al derecho de iniciar el trámite y hacerlo. Aparte de lo natural que no tengo ganas todo lo que es ámbito social, económico, laboral, psicológico todo eso me lleva a ratificar la idea de no tenerlo”.

el fallo

Este martes vence el plazo para impugnar la decisión de la jueza. La parte de la mujer tendrá que presentar sus descargos. El tiempo corre, porque superada las 12 semanas, no habrá forma de realizar el aborto. La mujer tiene plazo hasta el 8 de marzo.