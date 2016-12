Twitter: policía se sorprende al descubrir "este árbol de Navidad"

Dos personas han sido detenidas después de que la policía encontró una planta de marihuana que estaba decorada como un árbol de Navidad. Este increíble hecho sucedió en Cheltenham, Gloucestershire; Inglaterra.

Los agentes informaron a través de Twitter que llegaron a la casa de una pareja de esposos para investigar si eran proveedores de marihuana en la localidad, pero nada los preparó para lo que verían.

El árbol de marihuana estaba en medio de su casa, junto a los adornos de Navidad. “La planta estaba decorado con papel, luces, arcos e incluso un ángel”, dijeron los agentes a medios locales.

La policía confirmó que ambos esposos han sido detenidos bajo sospecha de cultivo de cannabis. También precisaron que junto con el árbol incautaron medicamentos y equipos especializados para plantaciones.

pinteres Así lucía el árbol de marihuana navideño. (foto: Twitter Glos Police)

Not your traditional Xmas Tree! Two arrested in Cheltenham on suspicion of cannabis cultivation. pic.twitter.com/hpPgEX8YDL