Estremecedora foto muestra un terrible caso de violencia doméstica

Una aterradora foto publicada en Twitter por el policía británico, Jack Rowlands, ha remecido Reino Unido por su crudeza y grado de violencia. La imagen pertenece a un caso de violencia doméstica.

Según contó el agente, una mujer llamó a la estación pidiendo ayuda. Había sido amenazada por su pareja de la peor manera y cuando llegó a su casa se encontró con algo realmente aterrador.

“Cada escalón de la escalera que iba al segundo nivel de su casa tenía clavado dos afilados cuchillos”, escribió el agente en su red social.

Por si eso fuera poco, se pueden observar varias notas de color rosa y naranja esparcidas por las escaleras, junto a lo que parece ser una bala.

“El hombre fue arrestado y acusado. La vida [de la mujer] se salvó”, precisó, añadiendo que el objetivo de publicar la imagen era “aumentar la conciencia sobre la violencia doméstica” y entender “cuánto queda por hacer”.

La directora ejecutiva de la organización benéfica Women’s Aid, Polly Neate, sostiene que la imagen muestra “una verdadera amenaza a la vida” y que los cuchillos mandan un mensaje claro: “Si intentas salir, te haré daño”.

A few weeks back a colleague of mine went to a domestic assault & found this when he entered. Male arrested & charged. Life saved pic.twitter.com/HjHNFplrsO