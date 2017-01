Twitter: piloto desea un feliz Año Nuevo de una manera ingeniosa

Ben Davis, un piloto aficionado de Buckingham (Reino Unido), ha aprovechado su amor por la aviación para ‘escribir’ en el cielo una felicitación de Año Nuevo.

Este jueves por la mañana, Davis viajó en su avioneta con el objetivo de trazar una ruta que mostrara las palabras ‘Happy NY’ (‘Feliz Año Nuevo’, en inglés) en Flightradar24, el sitio web que sigue los vuelos de todo el mundo y en el que los entusiastas de la aviación también registran sus trayectos.

El viaje, que duró 2 horas y 23 minutos y cubrió 350 kilómetros entre las ciudades británicas de Royal Leamington Spa y Milton Keynes, permitió ver en un mapa ese mensaje gracias al camino que tomó Davis.

La idea de Ben Davis fue volar “en una línea recta continua” e iniciar y detener el radar de seguimiento cuando aterrizó, según relató a la CNN. Este aeromodelista se encuentra “satisfecho” porque logró su propósito en el primer intento. (Fuente: RT en español)

This pilot in UK is wishing everyone a Happy New Year!