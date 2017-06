La singular protesta de este joven por no usar shorts en trabajo

Joey Barge, un británico de 20 años, decidió ir al trabajo en short en un día en el que el termómetro sobrepasaba los 30 grados, y ese sería el inicio de su inusual protesta que terminó obligando a la empresa donde labora a cambiar las normas de vestimenta de sus trabajadores. El joven contó a través de Twitter todos los detalles de su insólita historia que ha dado la vuelta al mundo.

Una vez que llegó a la oficina vistiendo shorts, sus jefes consideraron que, pese al sofocante calor de ese día, su vestimenta era inadecuada y lo mandaron a casa. Sin poder protestar, Joey regresó a su hogar pero no para lamentarse sobre de la tan absurda norma que hoy en día rigen el mundo, sino para ir en búsqueda de un vestido de su madre. Regresó a su oficina en señal de protesta.

Fue entonces cuando Joey publicó los siguientes tuits en su cuenta personal de Twitter “Si las mujeres pueden llevar vestidos o falda al trabajo, ¿puedo llevar yo estos elegantes pantalones cortos? Respuesta: no. Me acaban de mandar a casa”.

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP — joey (@jBarge_) 19 de junio de 2017

Answer: nope. Just been sent home from work — joey (@jBarge_) 19 de junio de 2017

En lugar de acatar las reglas, Joey decidió que iba a ser un buen momento para rebelarse de una forma bastante singular. Llegó a casa, buscó en el armario y se puso un llamativo vestido rosa y negro de mujer. “¿Qué queda mejor?”, se puede leer en una de los tuits en las que aparece posando frente a un espejo.

“Me dijeron que era un poco demasiado colorido y me preguntaron si quería irme a casa a cambiarme porque ya dejaban vestir pantalones cortos gracias a mi ‘protesta’, pero les dije que estaba bien así”, narró luego el inglés.

Sus jefes escucharon su queja y, en un correo que mandaron a todos los trabajadores, permitieron que los hombres pudieran vestir pantalones cortos en el trabajo, tal como cuenta el usuario en Twitter. “Debido a las altas temperaturas se ha acordado que los hombres puedan vestir pantalones cortos de 3/4”. Aunque, según matizan en el correo electrónico, sólo podrán ser negros, beige o azul marino.

